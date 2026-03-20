Quartu Sant’Elena, FdI attacca: “Via Fieramosca dimenticata, parco nel degrado”

Parco abbandonato davanti a una scuola, Fratelli d’Italia chiede riqualificazione, nuovi giochi e maggiori controlli contro il degrado

Un parco in stato di abbandono proprio di fronte a una scuola, tra degrado e assenza di servizi per i più piccoli. È la denuncia del coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia a Quartu Sant’Elena, che chiede interventi immediati per restituire dignità e sicurezza all’area.

A intervenire è il coordinatore cittadino Nicholas Secci, che sottolinea come la situazione non riguardi soltanto il decoro urbano, ma anche il rispetto verso le famiglie e i bambini che frequentano quotidianamente la zona. “Ci aspettavamo un intervento rapido ma da allora l’area è stata progressivamente abbandonata” dice.

Il parco, infatti, era stato gravemente danneggiato da un incendio nel 2020, che aveva distrutto le strutture ludiche senza che queste venissero successivamente ripristinate. Da allora, secondo quanto evidenziato, l’area sarebbe stata progressivamente lasciata al degrado.

“Erba incolta, recinzioni danneggiate, muri imbrattati e assenza di manutenzione descrivono una situazione evidente” spiega FdI. “Emblematica anche la targa all’ingresso di via Enrico Toti, ormai deteriorata e quasi illeggibile”.

Per questo motivo, Fratelli d’Italia sollecita un intervento urgente che comprenda la riqualificazione complessiva dell’area, la reinstallazione dei giochi per bambini, una manutenzione costante e un rafforzamento dei controlli per contrastare episodi di vandalismo.

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