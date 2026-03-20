Aou Sassari, per i pazienti seggi elettorali in ospedale in vista del Referendum

L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari ha predisposto un piano organizzativo dettagliato per permettere ai pazienti ricoverati di partecipare al referendum costituzionale previsto per domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026. Questa iniziativa garantisce il pieno esercizio del diritto di voto anche all’interno delle mura ospedaliere, assicurando che la degenza non rappresenti un ostacolo alla partecipazione democratica.

Per coprire l’intero polo sanitario verranno attivati complessivamente quattro seggi elettorali. Le postazioni fisse saranno allestite presso l’ospedale Santissima Annunziata di via De Nicola e le Cliniche Universitarie di viale San Pietro, mentre due seggi speciali mobili si sposteranno direttamente tra i vari reparti per raccogliere le preferenze di quei pazienti che, per ragioni mediche, sono impossibilitati a muoversi dal proprio letto.

L’accesso al voto in ospedale richiede tuttavia il rispetto di un preciso iter burocratico preventivo. I degenti devono infatti compilare un modulo di richiesta per ottenere l’autorizzazione dal proprio Comune di residenza; tale documento, reperibile direttamente in reparto, deve essere firmato e consegnato al personale sanitario, che si occuperà di inoltrarlo agli uffici competenti. Al momento della votazione, l’elettore dovrà necessariamente esibire, oltre all’autorizzazione comunale ottenuta, anche la propria tessera elettorale e un documento di identità in corso di validità.

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