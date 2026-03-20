Femminicidio Francesca Deidda, la Procura: “Per Sollai nessuno sconto di pena”

Si attende per la serata odierna il verdetto dei giudici della Corte d’Assise d’Appello di Cagliari, chiamati a confermare o riformare la condanna all’ergastolo inflitta nel luglio 2025 a Igor Sollai. Il 43enne di San Sperate, che ha già ammesso le proprie responsabilità, è accusato di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere in relazione al femminicidio della moglie, Francesca Deidda. La donna era scomparsa nel maggio 2024 e i suoi resti furono tragicamente rinvenuti due mesi dopo all’interno di un borsone abbandonato nelle campagne tra Sinnai e San Vito.

Durante l’udienza odierna, svoltasi alla presenza dell’imputato, del fratello della vittima e dei parenti costituitisi parte civile, i difensori di Sollai, gli avvocati Carlo Demurtas e Laura Pirarba, hanno tentato di indebolire l’impianto accusatorio. La strategia della difesa punta a escludere l’aggravante della premeditazione, sostenendo che manchino prove concrete a supporto di tale tesi e che si tratti solo di congetture.

Per questo motivo, i legali hanno richiesto la concessione delle attenuanti generiche, mirano a ottenere una riduzione della pena rispetto al massimo previsto. Di parere opposto la Procura Generale, che ha invece sollecitato la piena conferma del carcere a vita, integrato da un anno di isolamento diurno.

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