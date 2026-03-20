Terapia intensiva pediatrica Sardegna, si procede per l’apertura entro il 2026

A Roma è stata siglata una convenzione strategica tra l’Arnas Brotzu di Cagliari e l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Si sblocca finalmente il progetto per la creazione della prima Terapia Intensiva Pediatrica (TIP) della Sardegna. A Roma è stata siglata una convenzione strategica tra l’Arnas Brotzu di Cagliari e l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, il più grande centro di ricerca e cura pediatrica d’Europa. L’accordo, firmato dai vertici delle due strutture (tra cui il DG del Brotzu Maurizio Marcias e il Presidente del Bambino Gesù Tiziano Onesti), punta all’apertura del nuovo reparto sardo entro la fine del 2026.

Il piano prevede una collaborazione operativa immediata: a partire da aprile, medici anestesisti e infermieri del Brotzu inizieranno un percorso di addestramento specialistico presso la sede capitolina.

Una volta inaugurata la TIP a Cagliari, il Bambino Gesù invierà un proprio team di esperti in Sardegna per affiancare il personale locale nelle fasi di avvio e garantire un’assistenza diretta di altissimo livello fino a quando la struttura non sarà pienamente autonoma.

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