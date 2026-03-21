Allarme shaboo, 39enne sbarca a Porto Torres con 386Gr di sostanza: arrestata

Un’operazione congiunta tra le Fiamme Gialle della Compagnia di Porto Torres e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha portato al più importante sequestro di metanfetamina mai effettuato nel settentrione dell’Isola. Durante i controlli di sicurezza allo sbarco della motonave proveniente da Barcellona, i militari hanno tratto in arresto una cittadina spagnola di 39 anni, intercettata con un carico di 368 grammi di Shaboo.

L’intervento si è concentrato sulla navetta dedicata al trasferimento dei passeggeri verso la stazione degli autobus. Nonostante la folla, l’intuito dei finanzieri e il fiuto del cane antidroga Fred hanno permesso di isolare la donna, che tentava nervosamente di nascondere con il proprio corpo un pacchetto sigillato con nastro adesivo. Di fronte alle domande di rito degli operanti, la passeggera ha fornito giustificazioni confuse, spingendo i militari a ispezionare l’involucro, che conteneva cristalli biancastri di altissima purezza.

Le analisi tecniche hanno confermato che si trattava di metanfetamina purissima, una droga sintetica con effetti devastanti, stimata fino a dieci volte più potente della cocaina. La sostanza è stata posta sotto sequestro, mentre l’Autorità Giudiziaria di Sassari ha convalidato l’arresto in flagranza per traffico internazionale di stupefacenti, disponendo il trasferimento immediato della donna presso la casa circondariale di Bancali.

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