Aou Cagliari, Anna Maria Corriga è la nuova direttrice sanitaria

Svolta al vertice dell'Aou di Cagliari: Anna Maria Corriga, esperta di management sanitario e igiene, è la nuova direttrice sanitaria nominata dal Dg Serra

L’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari definisce il proprio assetto manageriale con la nomina di Anna Maria Corriga nel ruolo di Direttrice Sanitaria. La decisione, ufficializzata dal Direttore Generale Vincenzo Serra, segue la recente conferma di Gianluca Calabrò alla Direzione Amministrativa, portando a compimento la formazione del team di comando della struttura.

Corriga, 65 anni, vanta un curriculum di alto profilo nel settore dell’organizzazione ospedaliera. La sua formazione internazionale include un periodo di ricerca scientifica presso il prestigioso Karolinska Institute di Stoccolma, seguito da una specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva. La sua carriera professionale ha toccato i principali poli sanitari del capoluogo: ha mosso i primi passi nella direzione sanitaria dell’Arnas Brotzu, per poi prestare servizio all’ospedale Binaghi (ASL 8) e successivamente al Businco.

Negli ultimi anni, a partire dal 2019, la dirigente ha coordinato la struttura dedicata al Controllo delle attività sanitarie e alla qualità dei flussi presso il Brotzu. Alla competenza gestionale, Anna Maria Corriga affianca l’esperienza accademica, avendo ricoperto per diversi anni l’incarico di docente di Management Sanitario presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Cagliari.

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