Cagliari, tenta di rapinare una bambina: arrestato 25enne

La giovane è caduta durante l’aggressione riportando lievi ferite: decisivo l’intervento dei testimoni e della Polizia

Ha tentato di rapinare una ragazzina di appena 11 anni per sottrarle il telefono cellulare. Per questo un 25enne di origine algerina è stato arrestato dalla Polizia al termine di un rapido intervento in città.

Secondo quanto riportato da L’Unione Sarda, l’aggressione è avvenuta nella giornata di ieri: l’uomo avrebbe avvicinato la giovane con l’intento di impossessarsi del cellulare. Durante il tentativo di furto, la bambina è caduta a terra, riportando lievi ferite.

Alcune persone presenti hanno assistito alla scena e hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine, permettendo di avviare rapidamente le ricerche dell’aggressore. È così partita una vera e propria caccia all’uomo nelle vie del centro.

Il 25enne è stato individuato mentre cercava di allontanarsi in direzione di Piazza Matteotti, dove è stato riconosciuto e bloccato dagli agenti. Una volta fermato, l’uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Restano in corso gli accertamenti per chiarire nel dettaglio la dinamica dell’episodio.

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