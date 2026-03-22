Province Oristano Scontro a Marrubiu, 5 feriti: interviene l’elisoccorso

Scontro a Marrubiu, 5 feriti: interviene l’elisoccorso

Incidente stradale a Marrubiu: scontro tra due auto causa 5 feriti. Uno di questi particolarmente grave e trasportato in elicottero a Sassari

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Redazione Cagliaripad
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Paura nel pomeriggio nella località di Zuradili, a Marrubiu, dove intorno alle 15.30 si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due auto, causando il ferimento di 5 persone.

Secondo quanto ricostruito, un Citroën Nemo, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con una Kia Sportage. A seguito dell’impatto, il veicolo più piccolo ha perso il controllo, finendo contro un muretto e ribaltandosi su un lato.

I 5 occupanti della Citroën sono riusciti a uscire dall’abitacolo, alcuni autonomamente e altri con l’aiuto della coppia presente sull’altro veicolo coinvolto. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco di Oristano, che ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area.

I sanitari del 118 hanno prestato le prime cure ai feriti direttamente sul luogo dell’incidente. Le condizioni di uno dei coinvolti hanno reso necessario il trasferimento in elisoccorso: il paziente è stato trasportato con un mezzo dell’Areus verso l’ospedale di Sassari. Gli altri feriti sono stati invece accompagnati in ambulanza nelle strutture sanitarie per gli accertamenti e le cure del caso.

Restano da chiarire le cause dello scontro, su cui sono in corso gli accertamenti delle autorità competenti.

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