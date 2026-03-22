Cristina Parodi e Giorgio Gori in Sardegna: vacanza tra Cagliari e Muravera e riflessioni sulla bellezza dell’Isola fuori stagione

Cristina Parodi e l’amore per la Sardegna: “Fuori stagione è bellissima”

L’amore di Cristina Parodi per la Sardegna non conosce stagioni. La giornalista e conduttrice televisiva ha scelto ancora una volta l’Isola per una pausa lontano dai ritmi del lavoro, insieme al marito Giorgio Gori, con cui ha recentemente festeggiato trent’anni di matrimonio.

La coppia, che frequenta spesso il Sud Sardegna anche per la presenza della figlia Benedetta a Cagliari, ha condiviso sui social alcuni momenti della loro permanenza, raccontando un’esperienza fatta di natura, relax e semplicità.

“La Sardegna fuori stagione è bellissima. Non solo Cagliari, dove abita mia figlia, ma anche tutta la zona di macchia mediterranea, monti e spiagge che la circonda” ha scritto Parodi, sottolineando il fascino dell’Isola anche nei mesi meno caldi.

Le immagini pubblicate la ritraggono insieme a Gori a Muravera, tra i paesaggi costieri di Cala Sa Figu, dove la coppia ha trascorso alcuni giorni tra passeggiate e momenti di tranquillità. “Due giorni a camminare vicino al mare, con giubbotti e maglioni perché non faceva caldissimo, a mangiare cose buone prodotte sul territorio, a cercare conchiglie… a immaginare un futuro diverso dai ritmi frenetici delle grandi città e più a contatto con la natura. Molti ragazzi oggi cercano questo e forse hanno ragione”.

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