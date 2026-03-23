Auto fuori strada a Dorgali: due feriti

Grave incidente nella serata di ieri in località Isalle, nel territorio di Dorgali, dove un’auto è uscita fuori strada per cause ancora in fase di accertamento. L’allarme è scattato intorno alle 21:48, con l’intervento di una squadra dei Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Nuoro.

All’arrivo sul posto, i soccorritori hanno trovato due persone di nazionalità straniera ancora all’interno del veicolo incidentato. I Vigili del fuoco hanno provveduto a estrarle dall’abitacolo e ad affidarle al personale sanitario. Entrambi sono stati presi in carico dai sanitari per le cure necessarie.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute due ambulanze del 118 e i Carabinieri del Radiomobile di Siniscola, che hanno avviato i rilievi per chiarire la dinamica dell’uscita di strada.

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