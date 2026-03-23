Vallermosa, mobilitazione Plastic Free: raccolti oltre mille mozziconi

Oltre mille mozziconi di sigaretta raccolti in poche ore: è il risultato della prima iniziativa ambientale promossa da Plastic Free nel territorio di Vallermosa, dedicata al contrasto di una delle forme di rifiuto più diffuse negli spazi pubblici.

L’attività di ieri, domenica 22 marzo, ha coinvolto 14 partecipanti, trasformandosi non solo in un’azione concreta di pulizia, ma anche in un momento di sensibilizzazione per l’intera comunità locale. Tra i volontari presenti anche rappresentanti delle istituzioni, tra cui l’assessore all’Ambiente e all’Agricoltura Cinzia Pasini, la presidente della Consulta Giovanile Rebecca Pisanu e il referente internazionale di Plastic Free Emanuele Garau.

A coordinare l’iniziativa è stato il referente locale Alberto Garau, promotore dell’attività, che ha visto anche la partecipazione del sindaco Francesco Spiga durante il briefing iniziale. Il ritrovo è avvenuto presso il Parco Falcone e Borsellino, punto di partenza di una giornata che ha interessato diverse aree del paese, tra cui piazza Don Aldo Piga e piazza San Lucifero.

“I mozziconi di sigaretta sono una tipologia di rifiuto molto presente negli spazi pubblici e spesso sottovalutata per il suo impatto ambientale”, ha dichiarato Alberto Garau. Il referente ha infine sottolineato il valore della collaborazione tra cittadini e istituzioni: “La partecipazione dei volontari, insieme alla presenza delle istituzioni locali, rappresenta un elemento importante per costruire un percorso condiviso, in cui la sensibilizzazione e le azioni concrete possano procedere insieme”.

L’obiettivo è ora quello di dare continuità al progetto, con nuove giornate ecologiche e un coinvolgimento sempre più ampio della cittadinanza per rafforzare la tutela dell’ambiente nel territorio.

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