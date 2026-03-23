Doppio incidente sulla 131 dir, traffico in tilt

Mattinata difficile per la viabilità lungo la 131 Dir, nel Cagliaritano, dove due distinti incidenti hanno provocato rallentamenti e disagi in entrambe le direzioni.

Il primo sinistro, in direzione Sassari, ha coinvolto almeno 5 veicoli in un tamponamento a catena, causando lunghe code e forti rallentamenti. Il secondo incidente si è verificato invece in direzione Cagliari, dove due auto si sono scontrate in un tamponamento che ha ulteriormente complicato la circolazione.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale, impegnata nei rilievi per ricostruire la dinamica degli incidenti e nella gestione della viabilità per limitare i disagi agli automobilisti. Presenti anche le ambulanze del 118, ma secondo le prime informazioni, non si registrerebbero feriti gravi.

Le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi incidentati hanno avuto ripercussioni significative sul traffico, con code e rallentamenti per diverse ore lungo uno degli assi viari più importanti dell’Isola.

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