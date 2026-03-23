Pesca tradizionale, accordo a Golfo Aranci per il futuro del settore

Protocollo tra Autorità portuale e pescatori a Golfo Aranci per sostenere la pesca tradizionale e la formazione delle nuove generazioni

Firmato il protocollo d’intesa tra l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e il Consorzio dei pescatori di Golfo Aranci a sostegno dell’Accademia del Mare e della Pesca Tradizionale.

L’accordo, firmato dai rispettivi presidenti Domenico Bagalà e Andrea Viola, segna l’avvio di una collaborazione istituzionale orientata alla promozione delle attività marittime tradizionali, della sicurezza in mare, della legalità e della sostenibilità ambientale.

“Con la firma di questo importante protocollo d’intesa – ha affermato il numero uno dell’Adsp Bagalà – il porto di Golfo Aranci si candida a diventare un modello di riferimento per la valorizzazione dell’attività peschereccia sostenibile e per la salvaguardia di una tradizione storico culturale radicata nel Dna della comunità locale. Un laboratorio di idee, cultura e tradizione che cercheremo di replicare anche negli altri porti dove la pesca rappresenta un ruolo chiave per la storia e l’economia”.

Sulla stessa linea anche Viola: “Un evento storico per l’intera comunità e la marineria di Golfo Aranci. Un importante segnale di vicinanza al settore che aiuterà i pescatori a guardare al futuro con più ottimismo”.

Il protocollo punta a creare un ponte tra passato e futuro, sostenendo il ricambio generazionale nel settore e rafforzando il ruolo del porto di Golfo Aranci come luogo di formazione, cultura e identità marinara.

Tra gli obiettivi anche il miglioramento della sicurezza nelle attività portuali, il sostegno concreto al comparto della pesca e una maggiore integrazione tra istituzioni e comunità locale. L’accordo riconosce inoltre il ruolo centrale dei pescatori nella salvaguardia dell’ambiente marino, dalla prevenzione dell’inquinamento fino alla tutela delle infrastrutture portuali, grazie alla loro presenza costante in mare.

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