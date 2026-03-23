Todde resta presidente: niente decadenza, ma solo multa da 40mila euro

La Corte d’Appello di Cagliari esclude la decadenza di Alessandra Todde e conferma la sanzione da 40mila euro per le irregolarità sulle spese elettorali

Alessandra Todde resta alla guida della Regione. La Corte d’Appello di Cagliari ha infatti escluso la decadenza della presidente, confermando soltanto la sanzione amministrativa di 40mila euro legata alle irregolarità nei rendiconti delle spese elettorali.

La decisione arriva dopo il ricorso sul caso sollevato dal Collegio regionale di garanzia elettorale, che in precedenza aveva chiesto la decadenza dalla carica. Nel dispositivo, la Corte ha stabilito diversi elementi rilevanti. In primo luogo, ha dichiarato “l’invalidità della costituzione in giudizio” del Collegio regionale di garanzia elettorale, con conseguente inammissibilità dell’appello.

Sono stati inoltre giudicati inammissibili gli appelli presentati da vari ricorrenti, tra cui esponenti politici e consiglieri regionali del Campo largo.

La Corte ha anche preso atto della sentenza della Corte costituzionale, che aveva già annullato l’ordinanza-ingiunzione relativa alla decadenza. Un elemento che ha inciso in maniera determinante sull’esito finale.

Pur escludendo la decadenza, i giudici hanno confermato la sanzione pecuniaria di 40mila euro, che resta quindi l’unica conseguenza per la presidente della Regione. La decisione chiude, almeno sul piano giudiziario, una vicenda che aveva aperto un forte confronto politico in Sardegna, mettendo in discussione la stabilità dell’attuale governo regionale.

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