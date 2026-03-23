Pirri, rivoluzione traffico in via Italia per lavori sulla sicurezza idraulica

Dal 25 marzo al 26 aprile cambia la viabilità a Pirri: senso unico e divieti in zona via Italia per lavori alla rete pluviale

Nuovi disagi ma anche interventi strategici per la sicurezza idraulica. Nel quartiere di Pirri cambia la viabilità per oltre un mese a causa dei lavori sul collettore C47.

Dal 25 marzo al 26 aprile 2026, infatti, via Italia e le strade limitrofe saranno interessate da importanti modifiche al traffico. L’intervento riguarda la manutenzione straordinaria della rete pluviale, con l’obiettivo di prevenire criticità legate a eventi meteorologici intensi.

Il cuore delle variazioni riguarda via Italia, dove sarà istituito il senso unico nel tratto tra via Sironi e via Pisano, con direzione obbligatoria verso via Pisano. All’intersezione con quest’ultima strada sarà inoltre obbligatorio svoltare a destra.

Coinvolte anche altre arterie della zona: senso unico in via Emanuele Filiberto (da via Italia a via Duca di Genova);

senso unico in via Duca di Genova nel tratto tra via Emanuele Filiberto e via del Lentisco; senso unico anche in via Pisano, tra via Italia e via Maracalagonis. Previste inoltre diverse direzioni obbligatorie agli incroci per regolare i flussi di traffico e garantire la sicurezza durante le operazioni di cantiere.

Non mancheranno restrizioni alla sosta: in via Duca di Genova sarà in vigore il divieto di parcheggio con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata, attivo 24 ore su 24 nel tratto interessato dai lavori.

I lavori sul collettore C47 rientrano in un più ampio piano di messa in sicurezza del territorio, volto a ridurre il rischio di allagamenti e migliorare la gestione delle acque piovane. Per residenti e automobilisti si prospetta quindi un periodo di inevitabili disagi, ma finalizzati a un miglioramento strutturale della rete urbana.

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