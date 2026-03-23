Todde resta in carica, il centrosinistra esulta | Zedda: “Tanto rumore per nulla”

Il centrosinistra sardo accoglie con soddisfazione la decisione della Corte d’Appello di Cagliari che ha escluso la decadenza della presidente della Regione, Alessandra Todde, chiudendo definitivamente la vicenda legata alle presunte irregolarità nei rendiconti elettorali.

Tra i primi a commentare la sentenza è stato il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, che ha liquidato la vicenda con parole nette: “Tanto rumore per nulla”. Il primo cittadino ha inoltre sottolineato l’importanza della collaborazione istituzionale: “Continuiamo il lavoro e la proficua collaborazione con la Regione nell’interesse della nostra Isola”.

Il sostegno del Movimento 5 Stelle

Soddisfazione anche da parte del Movimento 5 Stelle. La senatrice Sabrina Licheri ha ribadito la fiducia nella magistratura e nella presidente: “Ne eravamo convinti e oggi la giustizia ci dà ragione: Alessandra Todde continuerà a fare il suo lavoro in Regione. Voglio confermare tutto il mio sostegno e rinnovare l’incoraggiamento ad andare avanti a una donna che, nonostante i tanti ostacoli, sta guidando la Sardegna fuori dal guado”.

Gli alleati

Sulla stessa linea il vicepresidente del Consiglio regionale, Giuseppe Frau, di Uniti per Todde, che ha espresso “grande soddisfazione” e spiega: “Abbiamo sempre guardato con fiducia e ottimismo all’esito di questa vicenda, avendo sempre rispetto e piena fiducia nella magistratura”.

Netto anche il commento del capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Roberto Deriu. “La questione decadenza per noi non è mai stato un fatto reale, anche quando la maggior parte diceva che ci fosse un vero pericolo. Noi abbiamo considerato il caso, da subito, una montatura”.

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