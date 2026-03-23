Referendum giustizia, la Sardegna vota No: 59,4% contro il 40,5%

La Sardegna si schiera nettamente contro la riforma costituzionale della giustizia. Il risultato definitivo dello scrutinio premia il No con il 59,4%, mentre il Sì si ferma al 40,5%.
Un dato chiaro che colloca l’Isola tra le regioni italiane con la più alta percentuale di contrari, insieme ad altre realtà del Sud come Campania, Basilicata e Sicilia, tutte sopra il 60%.
Tra le città principali spicca il risultato di Nuoro, dove il No raggiunge un vero e proprio plebiscito: 69,39%. Anche a Cagliari il risultato è netto, con i contrari al 61,24%, confermando una tendenza diffusa nei centri urbani dell’Isola.
Il No prevale ovunque, con percentuali spesso molto elevate: Sassari 61,5%; Medio Campidano 63,8%; Oristano 56,8% e Sulcis 59,6% L’unico dato più contenuto si registra nella Gallura-Nord Est, dove il No supera di poco il 50%, restando comunque maggioritario.
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