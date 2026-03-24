Todde resta in carica, Comandini: “Proseguiamo il mandato conferito dai sardi”

Svolta politica in Sardegna: la Corte d'Appello conferma Alessandra Todde presidente. Il commento di Piero Comandini su stabilità e riforme

La magistratura cagliaritana ha posto la parola fine alle incertezze giuridiche che pendevano sulla massima carica regionale. La Corte d’Appello, con un pronunciamento definitivo, ha infatti respinto ogni ricorso relativo a una presunta decadenza della governatrice Alessandra Todde, consolidando ufficialmente il suo ruolo alla guida dell’Isola.

L’esito giudiziario è stato accolto con estremo favore da Piero Comandini, Presidente del Consiglio regionale della Sardegna. Secondo la massima carica dell’Assemblea sarda, la decisione dei giudici rappresenta un tassello fondamentale per garantire la continuità amministrativa di cui il territorio ha urgente necessità. Comandini ha inoltre voluto sottolineare il valore etico della sentenza, definendola come un esplicito “riconoscimento della buona fede della presidente Todde”.

Con la chiusura del capitolo giudiziario, l’agenda politica regionale punta ora alla piena operatività. Comandini ha tracciato la rotta per i prossimi mesi, esortando le forze di maggioranza a “liberare maggiori energie all’interno del Consiglio regionale” per dare impulso alle riforme già incardinate, nel rispetto del mandato elettorale ricevuto dai cittadini sardi.

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