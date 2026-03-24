Mobilità Sardegna, potenziamento voli interni da Cagliari verso Olbia e Alghero

Aeroitalia ha annunciato un significativo potenziamento della propria offerta dall’Aeroporto di Cagliari-Elmas in vista della stagione turistica 2026. La compagnia aerea introdurrà rotte inedite che collegheranno direttamente il capoluogo con gli scali di Alghero e Olbia, puntando a facilitare gli spostamenti interni durante il picco estivo.

I nuovi voli saranno operativi esclusivamente tra il 3 luglio e il 31 agosto 2026, con una cadenza di due frequenze settimanali (lunedì e venerdì) e l’utilizzo di velivoli ATR 72 da 68 posti, ideali per le brevi tratte regionali.

Ecco il dettaglio degli orari programmati:

Rotta Cagliari-Alghero: Partenza da Cagliari alle ore 11:00; il volo di ritorno da Alghero è previsto per le 13:00.

Rotta Cagliari-Olbia: Decollo da Olbia alle ore 09:00 (arrivo a Cagliari alle 10:10) e ripartenza da Cagliari nel pomeriggio alle ore 15:00 (arrivo a Olbia alle 16:10).

Questa strategia mira a integrare il sistema dei trasporti isolano, offrendo un’alternativa rapida ai lunghi spostamenti stradali o ferroviari tra il sud e il nord della Sardegna proprio nei mesi di maggiore afflusso.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it