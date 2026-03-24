Imprenditoria giovanile e lavoro in Sardegna, l’Isola all’ultimo posto in Italia

La Sardegna si conferma un territorio ostile per le nuove generazioni di imprenditori, posizionandosi al gradino più basso della classifica nazionale per attrattività e opportunità professionali. È quanto emerge dal dossier “Youth Friendly 2025”, l’indagine annuale curata dall’Ufficio Studi di Confartigianato su dati Unioncamere, INPS e INAIL, che analizza l’ecosistema regionale attraverso 27 indicatori raggruppati in quattro pilastri fondamentali.

Il divario con il resto del Paese è netto e allarmante: con un punteggio di soli 403 punti, l’Isola resta lontana dalla media italiana di 579 e appare quasi doppiata dalla Lombardia, leader della graduatoria con 709 punti. Il dato sardo segna un -30,3% rispetto alla media nazionale, evidenziando criticità profonde in settori chiave come il tasso di occupazione giovanile, la sinergia tra scuola e mondo del lavoro, la diffusione dei contratti di apprendistato e il preoccupante saldo migratorio verso l’estero o altre regioni.

L’analisi dipinge il quadro di un habitat economico che fatica a trattenere e valorizzare le competenze dei giovani, soffrendo di lacune strutturali che limitano l’inclusione territoriale e la nascita di nuove realtà produttive “a misura di under 35”.

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