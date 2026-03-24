Tortolì, scontro tra automobile e mezzo pesante: un ferito e traffico in tilt sulla 125

Tortolì, scontro tra automobile e mezzo pesante: un ferito e traffico in...

Un grave incidente stradale ha causato il blocco totale della circolazione sulla Statale 125 “Orientale Sarda” nella mattinata di oggi. Il sinistro si è verificato in territorio di Tortolì, nel cuore dell’Ogliastra, precisamente all’altezza del chilometro 3,900.

L’impatto, la cui dinamica è ancora al vaglio delle autorità, ha visto coinvolti un’autovettura e un mezzo pesante. Secondo le prime informazioni disponibili, nello scontro si è registrato un ferito, prontamente assistito dai soccorsi sanitari giunti sul luogo dell’evento. Le condizioni della persona coinvolta non sono state ancora rese note nel dettaglio.

La viabilità ha subito pesanti ripercussioni, con il traffico rimasto paralizzato per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi incidentati. Sul posto sono intervenute le squadre dell’Anas e le Forze dell’Ordine, impegnate nella gestione dell’emergenza e nel coordinamento dei flussi veicolari per limitare i disagi agli automobilisti in transito.

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