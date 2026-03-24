Cagliari, 53enne arrestato per espiazione di pena per retati dovuti allo spaccio

I Carabinieri di Cagliari San Bartolomeo arrestano un 53enne per reati di droga nel sud Sardegna. Dovrà scontare oltre un anno e mezzo in detenzione domiciliare

Un’operazione condotta nel pomeriggio di oggi dai Carabinieri della Stazione di Cagliari San Bartolomeo ha portato all’arresto di un uomo di 53 anni, residente nel capoluogo e già noto alle forze di polizia. I militari hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Cagliari.

Il provvedimento scaturisce da una condanna definitiva legata a una serie di reati commessi nel territorio del sud Sardegna, nell’ambito delle violazioni della normativa sugli stupefacenti. L’uomo dovrà espiare una pena residua stabilita in un anno, sei mesi e dieci giorni di reclusione.

Al termine delle procedure di identificazione e delle formalità di rito espletate presso la caserma dell’Arma, l’interessato è stato scortato presso la propria residenza. L’Autorità Giudiziaria ha infatti disposto che la pena venga scontata in regime di detenzione domiciliare, imponendo al condannato l’obbligo di permanenza ininterrotta all’interno della propria abitazione per l’intera durata della sanzione.

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