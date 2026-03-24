Maxi sequestro all’aeroporto di Cagliari: viaggiatore trovato con 160.000€ contanti

Un’operazione congiunta tra i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e i militari del 1° Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza ha portato al sequestro di ben 160.150 euro in contanti presso l’aeroporto di Cagliari-Elmas. Il controllo rientra nel piano di contrasto ai traffici illeciti di valuta sui flussi di viaggiatori diretti verso l’estero.

L’attenzione degli operanti si è concentrata su un passeggero in procinto di imbarcarsi su un volo per Barcellona. Alla domanda di rito sulla disponibilità di denaro da dichiarare, l’uomo ha fornito risposte rassicuranti, asserendo di trasportare circa 300 euro con sé e altri 1.000 euro nella valigia. Tuttavia, l’ispezione del bagaglio da stiva — già caricato in aereo — ha smentito clamorosamente le sue dichiarazioni: all’interno sono stati rinvenuti 8 pacchetti sigillati sottovuoto, contenenti esclusivamente mazzette di banconote da 50 euro.

Gli accertamenti immediati nelle banche dati della Guardia di Finanza hanno aggravato la posizione del viaggiatore: il soggetto è risultato ufficialmente privo di redditi dichiarati e con precedenti specifici. Non essendo stato in grado di giustificare né la provenienza né la destinazione di una cifra così ingente, i funzionari hanno proceduto al sequestro preventivo dell’intera somma, ipotizzando che il denaro sia provento di attività criminali o destinato al finanziamento di nuovi illeciti.

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