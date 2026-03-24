Cagliari, corruzione di minore: 52enne dovrà scontare due anni di reclusione

Si è concluso l’iter giudiziario per una 52enne cagliaritana, residente a Pirri, raggiunta nella giornata odierna da un provvedimento restrittivo definitivo. I Carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Cagliari.

La donna, già nota alle forze dell’ordine e attualmente disoccupata, è stata condannata a una pena di due anni di reclusione. Il reato contestato è quello di corruzione di minorenne, in riferimento a gravi episodi avvenuti negli anni scorsi nel territorio provinciale. La sentenza è divenuta irrevocabile, facendo scattare l’obbligo di espiazione della detenzione in una struttura carceraria.

Dopo l’espletamento delle formalità di rito presso la caserma dell’Arma, i militari hanno provveduto al trasferimento della 52enne presso la Casa Circondariale di Uta. Qui la donna rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’intera durata della pena stabilita.

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