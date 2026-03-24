L’Italia lavora a Coverciano: le prime immagini di Caprile e Palestra in azzurro

La Nazionale italiana del Commissario tecnico Gennaro Gattuso si è ritrovata nelle scorse ore al centro sportivo di Coverciano e ha immediatamente iniziato la preparazione alla delicatissima sfida di giovedì, 26 marzo, contro l’Irlanda del Nord allo stadio di Bergamo.

Il match contro i nordirlandesi sarà valido per i playoff di accesso al Mondiale 2026 in Usa, Canada e Messico. La vincente della sfida tra Italia e Irlanda del Nord andrà a sfidare la vincente tra Galles e Bosnia per strappare un pass definitivo tra le nazionali che prenderanno parte alla Coppa del Mondo.

Tra gli azzurri subito in campo anche i due giocatori del Cagliari, Elia Caprile (per lui un ritorno in azzurro) e Marco Palestra (prima chiamata assoluta con la nazionale maggiore), subito messisi a disposizione di Gattuso. Per l’estremo difensore sarà difficile strappare una convocazione per la gara, vista la folta concorrenza tra i pali, mentre quasi certo del posto Palestra che si gioca anche una maglia da titolare viste le eccellenti prestazioni in stagione con i rossoblù.

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