Cappellacci attacca Todde: “Eviti di festeggiare e inizi finalmente a governare”

Il verdetto della Corte d’Appello sulla mancata decadenza di Alessandra Todde non spegne le polemiche, ma sposta il terreno dello scontro sulla condotta etica e sull’efficacia amministrativa. A intervenire duramente è Ugo Cappellacci, deputato e presidente della Commissione Affari Sociali e Salute della Camera, il quale sottolinea come, pur restando in carica, la governatrice sia stata sanzionata con una multa di 40.000 euro per gravi violazioni delle norme sulla trasparenza durante la campagna elettorale.

Per Cappellacci, la sentenza non è affatto un “attestato di correttezza”, quanto piuttosto la conferma di una condotta che ha calpestato le regole della trasparenza democratica. Il coordinatore regionale di Forza Italia sposta poi il focus sulla gestione della Regione, accusando la giunta Todde di essere ferma a una “narrazione autoassolutoria” fatta di annunci eclatanti a cui non corrisponderebbero risultati concreti.

“La Sardegna non può più permettersi un governo confuso e inconcludente”, ha incalzato Cappellacci, invitando la presidente a uscire dallo “spogliatoio della propaganda” per affrontare i problemi reali che i sardi pagherebbero ogni giorno sulla propria pelle. Secondo il deputato, governare non è un esercizio di comunicazione, ma richiede serietà e capacità decisionali che finora sarebbero mancate.

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