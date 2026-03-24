Sardegna, il 6,3% del tessuto produttivo è composto da imprese straniere

Mentre il tessuto produttivo tradizionale sardo segna il passo, l’imprenditoria straniera si conferma una risorsa vitale e in forte espansione per l’economia dell’Isola. Secondo il recente rapporto curato dal Centro Studi e Ricerche Idos in collaborazione con CNA, alla fine del 2024 la Sardegna ospita 10.521 imprese guidate da persone nate all’estero, rappresentando il 6,3% del totale regionale.

Il dato più significativo emerge dal confronto decennale (2014-2024): mentre le imprese condotte da nati in Italia hanno subito una flessione dell’1,2%, quelle a guida immigrata sono balzate in avanti dell’8,9%. Questo dinamismo è alimentato da due componenti fondamentali:

Protagonismo femminile: Il 27,2% di queste realtà è guidato da donne, una quota che supera la media nazionale del 24,7%.

Spinta giovanile: L’11,6% dei titolari è under 35, portando linfa nuova in un contesto demografico altrimenti stagnante.

A livello territoriale, la provincia di Cagliari si conferma il polo d’attrazione principale, ospitando quasi la metà delle attività regionali (4.504 unità, pari al 42,8%).

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