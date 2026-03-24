Sanluri digitalizza i cimiteri: mappe interattive e servizi smart

Sanluri digitalizza i cimiteri con mappe interattive e archivio online: servizi più semplici e accessibili per i cittadini

Il Comune di Sanluri punta sull’innovazione per migliorare un servizio essenziale ma spesso complesso da gestire: quello cimiteriale. La Giunta ha infatti approvato un progetto di digitalizzazione dei cimiteri comunali, con l’obiettivo di rendere più semplice, efficiente e accessibile la fruizione degli spazi.

Negli ultimi anni, i cimiteri cittadini sono stati interessati da continui ampliamenti, l’ultimo dei quali concluso di recente grazie a un investimento di 700mila euro finanziato con fondi regionali. Una crescita che però ha reso più difficile per i cittadini orientarsi tra le sepolture.

Mappe digitali e totem informativi

Il progetto, che prevede un investimento complessivo di 31mila euro, prevede una mappatura completa e digitale dei cimiteri di Sanluri e Sanluri Stato. Tutti gli elementi presenti – tombe, loculi, cappelle e servizi – saranno censiti e inseriti in un sistema consultabile tramite totem interattivi posizionati all’ingresso.

In questo modo, chiunque potrà individuare rapidamente la posizione delle tombe dei propri cari, superando le difficoltà legate all’estensione delle aree cimiteriali.

Archivio informatizzato

Un altro punto centrale dell’intervento è la digitalizzazione dell’archivio delle concessioni cimiteriali. Questo permetterà una gestione più moderna e precisa delle pratiche amministrative, con diversi vantaggi: controllo in tempo reale di scadenze e concessioni; monitoraggio dei pagamenti; verifica della disponibilità di loculi e aree; accesso diretto alle informazioni da parte dei cittadini. L’intero sistema contribuirà a migliorare la trasparenza e a ridurre i tempi burocratici.

Le parole del sindaco

Il sindaco Alberto Urpi ha spiegato l’importanza dell’intervento:

“Questo progetto è necessario perché il nostro cimitero sì è notevolmente ampliato e non è facile trovare la tomba del proprio congiunto. Con un censimento puntuale di tutte le tombe presenti, la loro mappatura riportata su un facile e intuitivo totem risolviamo questo problema che tanti concittadini ci hanno segnalato. Non solo, grazie alla digitalizzazione, tutto l’archivio delle concessioni cimiteriali verrà digitalizzato”.

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