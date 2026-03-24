Referendum, Pittalis (FI): “Prendiamo atto del No” | Lai (Pd): “Segnale chiaro”

All’indomani del referendum sulla riforma della giustizia, il dibattito politico resta acceso tra i sostenitori del Sì e il fronte del No, uscito vincitore dalla consultazione popolare. Le reazioni evidenziano una netta contrapposizione tra le due principali aree politiche, con interpretazioni divergenti sull’esito del voto e sul significato politico del risultato.

Dal fronte del centrodestra, il deputato e segretario regionale di Forza Italia, Pietro Pittalis, ha commentato senza nascondere le critiche. “Il voto sul No alla riforma espresso dagli italiani è chiaro ed inequivocabile e ne prendiamo atto, non senza evidenziare che la campagna referendaria è stata contrassegnata da falsità e menzogne da parte di certa politica e di certa magistratura, che ne ha fatto uno strumento di lotta politica contro il governo Meloni, evitando il confronto sul merito e sul contenuto della riforma”.

Secondo Pittalis, la riforma “aveva l’obiettivo di confermare ed attuare il principio del giusto processo, previsto dall’art. 111 della Costituzione, liberare la magistratura dal condizionamento del sistema perverso delle correnti e, in particolare, contribuire ad evitare gli errori giudiziari e le ingiuste detenzioni”. La maggioranza dei votanti, però, ha visto le cose diversamente, ma questo non distoglie il centrodestra dal proprio programma. “In conformità al mandato ricevuto dagli elettori, continueremo a lavorare per le riforme utili e necessarie per il nostro Paese, anche sul versante della giustizia, nell’esclusivo interesse dei cittadini e per una giustizia giusta e affidabile”.

Di segno opposto la lettura del centrosinistra, che interpreta il risultato come una presa di posizione chiara dell’elettorato contro la proposta del governo. Il deputato e segretario regionale del Partito Democratico in Sardegna, Silvio Lai, ha sottolineato il valore politico del voto.

“Il risultato che emerge dalla Sardegna rappresenta un segnale politico chiaro, forte e inequivocabile. La netta affermazione del No al referendum costituzionale nell’Isola, con quasi il 60% del consenso, testimonia una partecipazione consapevole e una presa di posizione determinata da parte delle cittadine e dei cittadini sardi. La Sardegna respinge al mittente la pretesa del governo e della destra di modificare la Costituzione per piegare la Giustizia ai voleri del potere politico. L’esito del referendum non può essere letto solo in chiave numerica, ma esprime un orientamento profondo: la volontà di difendere principi, equilibri istituzionali e una visione della democrazia che i sardi hanno ritenuto non adeguatamente garantita dalla proposta referendaria”.

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