Caprile, la Nazionale riaccende il mercato: interesse dalla Premier

Il futuro di Elia Caprile torna al centro delle voci di mercato, mentre il portiere del Cagliari si gode l’aria di Coverciano e gli allenamenti in Nazionale. Le sue prestazioni tra i pali non stanno passando inosservate e, secondo le ultime indiscrezioni, diversi club inglesi avrebbero iniziato a seguirlo con grande attenzione.

Interesse dalla Premier League

In particolare, secondo l’esperto di calciomercato Nicolò Schira, Aston Villa e Tottenham avrebbero inserito l’estremo difensore nella lista dei profili da monitorare. Un interesse che testimonia la crescita del giocatore, capace di imporsi come uno dei portieri più affidabili del campionato, grazie a interventi decisivi e continuità di rendimento.

Il percorso di Caprile è stato segnato da un costante miglioramento, culminato con la convocazione in Nazionale di questa settimana in vista dei playoff Mondiali, segnale della considerazione ormai acquisita anche ai livelli più alti.

La posizione dell’agente

Nonostante le voci sempre più insistenti, dal suo entourage arriva un invito alla prudenza. Il procuratore Graziano Battistini ha infatti chiarito: “Concentriamoci solo sul presente perché in questo momento Elia deve continuare a fare il suo campionato e il Cagliari deve raggiungere la salvezza”. Battistini però ammette: “Poi è vero, il ragazzo è monitorato da club di livello più alto, ma essere monitorati è un conto, discutere e chiuderla è un altro”.

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