Animale ucciso a Cagliari con un escavatore, si muove anche l’Oipa

Non si placa l’indignazione per il caso dell’animale ucciso nel quartiere Sant’Elia a Cagliari. L’Oipa, Organizzazione internazionale per la protezione degli animali, ha annunciato di aver presentato una denuncia formale dopo la diffusione del video che documenta una violenza estrema ai danni di un piccolo animale, presumibilmente un cane.

Una scena di estrema violenza

Secondo quanto ricostruito, l’episodio si sarebbe verificato all’interno del parco degli Anelli, durante alcuni lavori di riqualificazione. Le immagini, riprese da un testimone, mostrerebbero un uomo alla guida di un escavatore mentre insegue e investe un animale descritto come un “batuffolo” bianco. A rendere ancora più grave la vicenda, la presenza di un secondo individuo che avrebbe colpito l’animale con un calcio per poi scagliargli contro una pietra.

Sull’accaduto sono in corso verifiche da parte delle autorità competenti e dello stesso Comune, impegnato a chiarire ogni aspetto della vicenda e ad accertare eventuali responsabilità.

La presa di posizione dell’Oipa

L’associazione animalista ha deciso di intervenire formalmente, chiedendo che venga fatta piena luce sull’episodio e che i responsabili siano perseguiti. In una nota, l’organizzazione sottolinea: “Ci troviamo di fronte a un fatto gravissimo, di una violenza inaudita, che se confermato rappresenterebbe un atto di crudeltà inaccettabile. Per questo abbiamo deciso di presentare denuncia, affinché venga fatta piena luce sull’accaduto e i responsabili siano individuati e perseguiti ai sensi di legge”.

L’Oipa auspica inoltre che, qualora vengano accertate responsabilità, si proceda anche con eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei soggetti coinvolti, soprattutto se l’episodio è avvenuto nell’ambito di attività lavorative. L’associazione ha infine lanciato un appello a chiunque abbia assistito ai fatti o sia in possesso di informazioni utili, invitando a collaborare con le forze dell’ordine per contribuire alle indagini.

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