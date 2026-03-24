Cagliari, aperta la nuova pista ciclopedonale di Monte Claro

Inaugurata la nuova pista ciclopedonale di Monte Claro a Cagliari, un’infrastruttura pensata per migliorare la mobilità sostenibile e rafforzare i collegamenti tra diverse aree della città. L’opera, realizzata dalla Città Metropolitana, ha richiesto un investimento di poco superiore ai 546 mila euro.

Collegamento strategico

La pista, lunga circa 800 metri e a doppio senso di circolazione, unisce l’area della Cittadella della Salute con via Mattei e via Cadello, arrivando fino agli impianti sportivi. Il progetto rientra in un più ampio piano di connessione della rete dei parchi cittadini, con l’obiettivo di favorire spostamenti sostenibili e sicuri.

A sottolineare l’importanza dell’intervento è il sindaco metropolitano Massimo Zedda: “La Città metropolitana di Cagliari continua a investire sulla mobilità sostenibile. La nuova pista ciclo-pedonale a Monte Claro connette l’area della Cittadella della Salute con le vie Mattei e Cadello, fino agli impianti sportivi. Il progetto, frutto della collaborazione con l’Asl di Cagliari e l’Azienda regionale della salute, è finanziato con fondi Pnrr e si inserisce nell’ambito degli interventi di connessione della rete dei parchi cittadini, collegando i diversi quartieri della città”.

Nel suo intervento, Zedda ha inoltre richiamato l’attenzione sui disagi legati ai numerosi lavori sui sottoservizi cittadini, ricordando il piano di manutenzione da 25 milioni di euro per strade, piazze e marciapiedi. L’avvio dei lavori è previsto per il prossimo 1° giugno.

Sostenibilità e integrazione paesaggistica

L’infrastruttura è stata progettata con particolare attenzione all’ambiente e all’inserimento nel contesto naturale. Tra le caratteristiche principali figurano l’utilizzo di asfalto drenante, un ponticello in legno e staccionate che si integrano con il paesaggio del parco.

È inoltre presente un sistema di illuminazione che consente la fruizione anche nelle ore serali, aumentando sicurezza e accessibilità per cittadini e sportivi.

Orari e accessibilità

L’accesso principale si trova in via Romagna, all’interno della Cittadella della Salute, e permette di raggiungere rapidamente via Cadello attraverso un percorso protetto, dotato anche di impianto semaforico. Nel periodo estivo la pista sarà aperta tutti i giorni dalle 7 alle 22, mentre durante l’inverno l’orario sarà dalle 7 alle 20.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it