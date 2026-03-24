Fiocco azzurro in casa Cagliari: nato il piccolo Eden, figlio di Alen Sherri

Giornata speciale in casa Cagliari: il portiere Alen Sherri è diventato papà. Questa mattina è nato Eden, il suo primo figlio, regalando un momento di grande gioia alla famiglia rossoblù.

A condividere la lieta notizia è stato lo stesso estremo difensore, che attraverso una stories pubblicata sul proprio profilo Instagram ha annunciato la nascita del piccolo. Alen Sherri e la compagna Razena hanno così celebrato l’arrivo del loro primogenito, vivendo ore di grande emozione.

Il portiere, tornato a Cagliari nel mercato di gennaio dopo la prima parte di stagione trascorsa al Frosinone, ricopre attualmente il ruolo di secondo alle spalle di Elia Caprile.

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