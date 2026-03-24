Governo, Delmastro si dimette | Todde: “In Sardegna conto aperto”

Scossone al Ministero della Giustizia: il sottosegretario Andrea Delmastro ha rassegnato le dimissioni. L’annuncio è arrivato attraverso una nota ufficiale, nella quale ha spiegato le ragioni della sua decisione, maturata dopo giorni di polemiche.

“Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla giustizia. Ho sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti e pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza” ha scritto. “Me ne assumo la responsabilità, nell’interesse della Nazione, ancor prima che per l’affetto e il rispetto che nutro verso il governo e verso il Presidente del Consiglio”.

Le dimissioni arrivano al termine di un confronto con il ministro della Giustizia Carlo Nordio, dopo le valutazioni svolte anche a Palazzo Chigi e ai vertici di Fratelli d’Italia. Al centro delle polemiche, la vicenda legata a una società in cui figurava insieme alla figlia di Mauro Caroccia, ritenuto vicino al clan Senese.

Contestualmente, ha rassegnato le dimissioni anche la capa di gabinetto del ministero, Giusi Bartolozzi, finita al centro delle critiche per alcune dichiarazioni sulla magistratura durante la campagna referendaria.

Le reazioni in Sardegna

Dal centrosinistra arrivano commenti duri. Il senatore sardo del Partito Democratico Marco Meloni ha dichiarato: “Le dimissioni di Andrea Delmastro delle Vedove e Giusi Bartolozzi, sebbene arrivino fuori tempo massimo, sono una buona notizia. Meglio tardi che mai. Ora sta a Giorgia Meloni chiarire se i rapporti con esponenti legati alla criminalità organizzata tenuti da Delmastro e dai dirigenti piemontesi di Fratelli d’Italia posti al vertice delle istituzioni regionali, fossero di natura esclusivamente personale o coinvolgano più direttamente il partito”.

Sulla stessa linea anche la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde: “Non entro nel merito delle dimissioni. Credo comunque che siano dimissioni più che opportune. Per quanto riguarda la Sardegna, con Delmastro abbiamo un conto aperto in tema di 41bis. Ha fatto scelte unilaterali trasformando le nostre carceri in deposito per i 41bis, trasformando la Sardegna in una Caienna d’Italia. Sicuramente in Sardegna non ha lasciato un buon ricordo”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it