Palestra verso il debutto in Nazionale: “Sento la responsabilità”

Prima chiamata in Nazionale maggiore e subito grandi emozioni per Marco Palestra, giovane talento del Cagliari che ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Vivo Azzurro Tv.

Il centrocampista rossoblù non nasconde la sorpresa per la convocazione, pur ammettendo di averla sempre sperata. “Non mi aspettavo questa chiamata, ma ci speravo e ovviamente sono contento di essere in Nazionale. Tutti mi hanno accolto benissimo, e da subito il ct Gattuso mi ha messo a mio agio”, ha dichiarato.

Parole di gratitudine anche per chi ha contribuito al suo percorso, a partire da Silvio Baldini: “Ringrazio anche mister Baldini per le belle parole che mi ha dedicato ieri, anche lui mi ha aiutato tanto dando molti consigli. Se son qui lo devo anche a lui e al suo staff”.

Palestra non è infatti nuovo all’ambiente azzurro, avendo fatto tutta la trafila nelle giovanili. E c’è stato pure un periodo in cui non era considerato il velocista che è adesso: “In under 15 ero il più lento, perché ero un po’ più indietro fisicamente rispetto agli altri. Ma i mister non mi hanno mai messo in disparte o fatto sentire in difetto”.

Intanto arriva l’Irlanda del Nord, gara decisiva per accedere ai prossimi Mondiali. “Una delle gare più importanti degli ultimi anni. Anche se è la prima volta che sono qua, sento l’importanza del match e la responsabilità di vestire questa maglia”. Per Palestra si apre anche la possibilità di scendere in campo dal primo minuto, in ballottaggio con Matteo Politano.

Il giovane rossoblù non è l’unico rappresentante del Cagliari nel gruppo guidato dal ct Gennaro Gattuso. In ritiro c’è anche il portiere Elia Caprile.

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