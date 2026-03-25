Fonni, assalto con ruspa in gioielleria: ladri in fuga col bottino

Furto con ruspa a Fonni: ladri sfondano una gioielleria e portano via anche la cassaforte

Colpo con un mezzo da cantiere nella notte tra il 24 e il 25 marzo a Fonni, dove una banda di malviventi ha preso di mira una gioielleria situata davanti al Banco di Sardegna.

Secondo le prime ricostruzioni, i ladri hanno agito con modalità particolarmente violente e organizzate: avrebbero utilizzato un mini escavatore per sfondare la vetrina dell’attività commerciale, riuscendo così ad accedere rapidamente all’interno del negozio.

Il colpo è stato scoperto poco prima delle 3.30 del mattino. Una volta entrati, i banditi si sono impossessati di gioielli di valore, riuscendo a fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Tra il bottino, secondo le prime informazioni, ci sarebbe anche la cassaforte dell’esercizio commerciale, portata via durante l’azione.

Sull’episodio sono ora in corso le indagini da parte delle autorità, impegnate a ricostruire con precisione la dinamica e a individuare i responsabili.

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