Tragedia a Santa Teresa di Gallura, giovane cade da un traliccio e muore

Dramma nella notte a Santa Teresa di Gallura, dove un giovane di 28 anni ha perso la vita in seguito a una caduta da un traliccio dell’Enel. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il ragazzo si sarebbe arrampicato sulla struttura, che però avrebbe ceduto sotto il suo peso, provocando il crollo.

Il 28enne è precipitato da un’altezza di circa 15 metri. L’impatto è stato violentissimo e per lui non c’è stato nulla da fare: i soccorsi non hanno potuto che constatare il decesso. Dopo gli accertamenti di rito, la salma è stata restituita ai familiari.

I Carabinieri della stazione locale sono al lavoro per chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.

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