Maxi sequestro dell’Antimafia a Cagliari: colpo al traffico di droga

Importante operazione della Direzione Investigativa Antimafia a Cagliari, dove è stato eseguito un decreto di sequestro finalizzato alla confisca disposto dal Gip del Tribunale.

Il provvedimento riguarda 5 soggetti, ritenuti a vario titolo coinvolti nell’operazione denominata “Polo Ovest”, condotta dall’Arma dei Carabinieri e legata al traffico di sostanze stupefacenti.

Secondo quanto emerso dalle indagini, gli indagati sarebbero tra i principali organizzatori ed esecutori di un sistema criminale attivo nel traffico di droga tra la Sardegna e il resto d’Italia. Gli investigatori hanno ricostruito un giro d’affari stimato in circa 8 milioni di euro.

Gli accertamenti patrimoniali avrebbero evidenziato un articolato meccanismo volto a occultare la provenienza dei guadagni, attraverso investimenti e intestazioni fittizie. Nel corso delle indagini sono stati individuati anche soggetti che avrebbero prestato il proprio nome come prestanome, risultando formalmente titolari di beni mobili e immobili riconducibili in realtà agli indagati.

Il decreto ha portato al sequestro di un ingente patrimonio, tra cui: 5 immobili; 10 veicoli tra auto e moto; 5 società, una delle quali con sede all’estero; diversi terreni; 12 conti correnti.

Tra i destinatari del provvedimento figura anche uno dei soggetti ritenuti coinvolti nell’evasione di Marco Raduano dal carcere di Badu’e Carros.

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