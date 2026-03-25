Dimissioni Delmastro, Corrado Meloni (FdI): “Todde prenda esempio, lasci la Sanità”

Prosegue il confronto politico in Sardegna dopo le dimissioni del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. A intervenire è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Corrado Meloni, che critica duramente le dichiarazioni della presidente della Regione Alessandra Todde.

“Una smemorata presidente Todde nel definire opportune le dimissioni del sottosegretario alla Giustizia Delmastro, addirittura parlando di ‘conti in sospeso’ con la Sardegna, ha improvvisamente dimenticato che la Corte d’Appello di Cagliari ha confermato la sanzione pecuniaria di 40 mila euro per le irregolarità nella rendicontazione della sua campagna elettorale” dice Meloni.

Nel suo intervento, il consigliere di FdI mette in evidenza la scelta di Delmastro di lasciare l’incarico: “Come può la governatrice giudicare chi, con onestà politica e intellettuale, ha deciso di dimettersi dal proprio incarico, pur non avendo commesso reati o illeciti amministrativi”.

Meloni collega poi l’attuale fase politica anche all’esito del recente referendum e alla vicenda giudiziaria che ha coinvolto la presidente, accusandola di eccessivo entusiasmo e di sottovalutare le criticità amministrative. “L’esito referendario, insieme a quello del secondo grado di giudizio che la riguarda, l’ha resa troppo euforica, alimentando l’illusione che i sardi abbiano già dimenticato i pasticci politici e amministrativi che stanno segnando la sua esperienza di governo”.

Il consigliere conclude con un affondo sulla sanità regionale: “Più che occuparsi del ‘ricordo’ di Delmastro, visto che è anche assessore della Sanità in carica, dovrebbe preoccuparsi di quello che lascerà ai pazienti dell’Isola, sempre più spesso costretti a pagarsi le cure o, peggio, a rinunciarci. È proprio vero: un bel tacer non fu mai scritto”.

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