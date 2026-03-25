Probabili formazioni Italia-Irlanda del Nord: le idee di Gattuso su Caprile e Palestra

Probabili formazioni Italia-Irlanda del Nord: le idee di Gattuso su Caprile e...

Nella giornata di domani, giovedì 26 marzo, la Nazionale italiana guidata dal Commissario tecnico Gennaro Gattuso scenderà in campo allo stadio di Bergamo per il primo turno playoff di accesso al Mondiale 2026; ad affrontare gli azzurri ci sarà l’Irlanda del Nord.

In contemporanea si disputerà anche il match tra Galles e Bosnia, in cui la vincente andrà a sfidare chi passerà tra Italia e nordirlandesi.

Gattuso, nel centro sportivo di Coverciano, studia le mosse per la formazione titolare che scenderà in campo alle ore 20:45, con il 3-5-2 che potrebbe essere il vestito tattico. Per il portiere del Cagliari, Elia Caprile, è da escludere una maglia da titolare e si giocherà un posto tra i portieri convocati con Meret, accanto a Donnarumma (che dovrebbe essere il titolare) e Carnesecchi.

Discorso diverso per Marco Palestra che, nel corso di questo campionato, ha mostrato di essere tra i migliori esterni destri della Serie A. Il calciatore del Cagliari si gioca una maglia da titolare con Politano e, al momento, si troverebbe anche in vantaggio nel ballottaggio.

Probabile formazione Italia (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Palestra, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui.

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