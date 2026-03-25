Tavolara, storica villa davanti all’isola venduta per oltre 10 milioni di euro

Una delle perle architettoniche più prestigiose della Gallura, Villa Joy, ha ufficialmente un nuovo proprietario. Situata a Porto San Paolo, la dimora storica costruita alla fine degli anni Sessanta è stata protagonista di una complessa operazione immobiliare durata quasi un anno, chiudendosi con una transazione che ha superato la cifra record di 10 milioni di euro.

La villa è legata indissolubilmente al nome di Peppino Leone, celebre imprenditore di caratura internazionale che ne è stato proprietario per mezzo secolo. Leone scelse il nome “Joy” in onore di suo figlio, trasformando la residenza in un simbolo di eleganza e storia del boom edilizio d’élite in Sardegna.

L’acquirente è la società Tavolara Bay, braccio operativo della holding brasiliana Jhsf Capital. Il gruppo, con sede a San Paolo del Brasile e guidato dall’immobiliarista José Auriemo Neto, è noto a livello globale per investimenti in real estate di lusso e hospitality di alto profilo. L’operazione segna un ulteriore consolidamento dell’interesse dei capitali sudamericani per le coste sarde, confermando l’attrattività internazionale del brand Sardegna nel settore del lusso.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it