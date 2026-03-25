Cagliaritano, scattano diverse denunce per guida senza patente e in stato di ebbrezza

Maxi controllo dei Carabinieri a Quartu Sant'Elena, Monserrato e Selargius: 70 persone identificate, denunce per guida in stato di ebbrezza e sequestri di droga

Una vasta operazione di controllo del territorio ha impegnato i Carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena per l’intera serata e gran parte della notte scorsa. Con il supporto delle stazioni di Monserrato, Selargius e Sinnai, i militari hanno setacciato le principali arterie stradali e i centri abitati, identificando circa settanta persone e ispezionando oltre quaranta veicoli.

Il bilancio dell’attività sul fronte della sicurezza stradale è pesante:

Guida in stato di ebbrezza: A Quartu, un uomo di 52 anni è stato sorpreso al volante con un tasso alcolemico cinque volte superiore al limite di legge; un altro automobilista di 44 anni ha invece rifiutato l’alcoltest. Per entrambi è scattata la denuncia e il ritiro immediato della patente.

Senza patente: A Monserrato un 21enne è stato fermato alla guida senza aver mai conseguito il titolo, mentre a Selargius un 36enne è stato denunciato per reiterazione nel biennio della medesima violazione, con conseguente sequestro del mezzo.

Contrasto agli stupefacenti: Tre persone (tra i 19 e i 52 anni) sono state segnalate alla Prefettura di Cagliari come assuntori, dopo essere state trovate in possesso di hashish e dosi di cocaina per uso personale.

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