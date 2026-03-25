Truffa via sms, l’Asl di Nuoro avverte: “L’ufficio non contatta via messaggio”

Attenzione alla truffa del prefisso 351: falsi Sms avvisano di urgenze sui vaccini dei figli. Il SISP avverte: "È un tentativo di furto di credito telefonico"

È in corso un nuovo tentativo di smishing (truffa tramite SMS) che prende di mira le famiglie. Numerosi cittadini hanno segnalato la ricezione di messaggi provenienti da utenze con prefisso 351 che sollecitano un richiamo urgente a una numerazione a pagamento iniziante per 893. L’esca utilizzata dai truffatori riguarda presunte “comunicazioni urgenti sullo stato vaccinale del proprio figlio”.

Le autorità sanitarie e il Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) hanno smentito categoricamente l’invio di tali comunicazioni, precisando che gli uffici pubblici non utilizzano numeri di cellulare privati per contattare l’utenza né inviano SMS con inviti a richiamare numeri a valore aggiunto.

L’invito alla cittadinanza è di prestare la massima attenzione: richiamare il numero indicato comporterebbe l’addebito di costi elevatissimi sul credito telefonico senza fornire alcuna reale informazione sanitaria. In caso di dubbi sulla regolarità vaccinale, si consiglia di consultare esclusivamente i canali ufficiali dell’ASL di riferimento o il proprio pediatra.

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