Dimissioni Delmastro, Di Nolfo: “Via anche le sue nefande politiche carcerarie”

Le dimissioni di Andrea Delmastro delle Vedove dal ruolo di Sottosegretario alla Giustizia scuotono il panorama politico nazionale e sardo, innescando la dura reazione di Valdo Di Nolfo, capogruppo di Uniti in Consiglio Regionale. Per l’esponente della massima assemblea sarda, l’abbandono dell’incarico da parte dell’esponente di governo è una “buona notizia per le istituzioni”, giunta dopo giorni di palese inadeguatezza del ruolo ricoperto.
Di Nolfo mette nel mirino la gestione del sistema carcerario nell’Isola, citando l’episodio della visita di Delmastro al carcere di Alghero. Secondo il capogruppo di Uniti, il sottosegretario avrebbe mentito promettendo uno sfollamento della struttura, a cui sarebbero invece seguiti trasferimenti di massa di detenuti provenienti dalle carceri lombarde.
L’onorevole Di Nolfo, promotore della proposta per istituire una commissione d’inchiesta sulle infiltrazioni mafiose in Sardegna, sottolinea la gravità dei presunti collegamenti con vicende legate alla criminalità organizzata: “Chi viene tacciato di un legame anche lontano con la mafia dovrebbe dimettersi senza esitazioni per rispetto dell’istituzione”. In chiusura, Di Nolfo invoca un cambio di rotta radicale sulle politiche della giustizia, esigendo risposte concrete per la delicata situazione carceraria sarda.
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