Mercato Is Bingias Pirri, via alla fase conclusiva dei lavori di riqualificazione

Fase finale per i lavori al mercato di Is Bingias: riqualificazione dell'area esterna, nuovo asfalto e sicurezza per ambulanti e cittadini a Pirri

Entrano nel vivo gli interventi di riqualificazione del mercato civico di Is Bingias, a Pirri. I lavori attualmente in corso interessano l’area mercatale scoperta e rappresentano la fase conclusiva di un piano di ammodernamento più vasto che, negli ultimi mesi, ha coinvolto l’intera struttura e le zone limitrofe.

L’obiettivo dell’amministrazione è duplice: restituire alla comunità uno spazio più funzionale e accogliente e, soprattutto, innalzare gli standard di sicurezza. Gli operai sono impegnati nel rifacimento completo del manto stradale e nella sistemazione dell’area antistante l’ingresso, eliminando buche e sconnessioni che rendevano difficoltoso il transito.

L’intervento è pensato per migliorare la quotidianità di tre categorie principali:

Operatori ambulanti: che potranno posizionare i propri banchi su una superficie regolare e sicura.

Automobilisti: grazie a una viabilità più ordinata nell’area dei parcheggi e delle manovre.

Cittadini e visitatori: che frequentano ogni giorno il mercato e che ora avranno percorsi pedonali più fluidi e protetti.

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