Paura a Serdiana, paracadutista in pericolo di vita dopo atterraggio d’emergenza

Una mattinata di sport si è trasformata in tragedia nel territorio di Serdiana, in località Is Paulis. Un paracadutista esperto, con all’attivo centinaia di lanci, è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente avvenuto durante le fasi di atterraggio presso il campovolo locale. L’uomo era giunto sul posto di prima mattina insieme a un gruppo di amici per dedicarsi all’attività paracadutistica.

Secondo i primi rilievi effettuati dai Carabinieri, la dinamica dell’incidente parrebbe legata a un’anomalia nelle fasi finali del volo. Dopo un lancio regolare da un’altitudine di circa quattromila metri, l’uomo avrebbe iniziato la discesa sotto vela. Tuttavia, a poche decine di metri dal suolo, un’improvvisa manovra di virata avrebbe causato una perdita di controllo della traiettoria, portando il paracadutista a impattare rovinosamente al suolo.

I soccorsi sono stati immediati: il personale sanitario del 118 è intervenuto d’urgenza, avviando sul posto le manovre di rianimazione. Le condizioni del paracadutista sono apparse subito disperate; l’uomo è stato trasportato in codice rosso in ospedale, dove attualmente versa in imminente pericolo di vita. I militari dell’Arma restano sul posto per completare i rilievi tecnici e accertare se l’incidente sia stato causato da un errore umano, da un malore o da un improvviso problema tecnico all’attrezzatura.

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