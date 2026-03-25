Montresta, oltre un chilo di marijuana in una villetta: 3 giovani in manette

Un’insolita attività in una zona periferica di Montresta, solitamente deserta in questo periodo dell’anno, ha portato i Carabinieri della locale Stazione e della Compagnia di Macomer a segno con un importante sequestro di stupefacenti. L’operazione ha condotto all’arresto di tre giovani del posto, rispettivamente di 25, 20 e 19 anni.

I militari, impegnati in servizi di perlustrazione, avevano notato uno strano via vai di persone attorno a una villetta estiva, i cui proprietari risiedono abitualmente fuori dall’Isola. Insospettiti, i Carabinieri hanno circondato l’immobile. Durante l’irruzione, uno dei giovani ha tentato di disfarsi delle prove lanciando da un balcone uno zaino sportivo: all’interno i militari hanno rinvenuto 21 buste di cellophane contenenti oltre un chilogrammo di marijuana già pronta per la distribuzione.

Il tentativo di fuga attraverso un’uscita secondaria è stato prontamente neutralizzato dagli uomini dell’Arma appostati all’esterno. La successiva perquisizione della casa ha permesso di recuperare un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e altra sostanza sfusa, confermando che la dimora era stata trasformata in un vero e proprio laboratorio per lo spaccio. I tre sono stati messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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