Sassari, lite in strada tra più persone: un uomo, con una pistola, arrestato

Un intervento ad alta tensione della Polizia di Stato ha scongiurato conseguenze potenzialmente tragiche a Sassari. Tutto è iniziato con una segnalazione di lite in via Padre Luca, dove tre individui si erano affrontati duramente. Uno dei contendenti, dopo aver rivolto pesanti minacce agli altri due, si era allontanato a bordo di un’auto, iniziando poco dopo un vero e proprio atto di intimidazione sotto l’abitazione dei rivali con accelerate improvvise e manovre pericolose.

Gli agenti della Sezione Volanti, giunti sul posto per raccogliere le testimonianze, hanno intercettato il veicolo che sopraggiungeva a forte velocità. Alla vista della pattuglia, il conducente ha tentato una fuga disperata, interrotta dopo un breve ma concitato inseguimento. Una volta bloccato e sottoposto a perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di una pistola clandestina carica con due colpi, infilata direttamente nella cintura dei pantaloni.

Oltre al possesso dell’arma, gli accertamenti hanno rivelato un quadro di totale illegalità: il soggetto guidava con patente revocata e su un’auto priva di assicurazione. L’uomo è stato arrestato in flagranza e condotto davanti all’Autorità Giudiziaria per rispondere di porto di arma clandestina, minacce aggravate e violazioni al Codice della Strada.

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