Gioele Putzu morto schiacciato da porta da calcio: dirigente sportivo a processo

Il Gup rinvia a giudizio il dirigente per la morte del piccolo Gioele Putzu. Indagini estese al Comune di Ozieri e al nonno del bambino per omessa custodia

Svolta giudiziaria nel tragico caso di Gioele Putzu, il bambino di 9 anni di Olbia rimasto schiacciato dal crollo di una porta di calcetto lo scorso 14 settembre 2024, presso il campo Meledina di Ozieri. Il Gup del Tribunale di Sassari, Sergio De Luca, ha disposto il rinvio a giudizio per omicidio colposo nei confronti di Gian Franco Lai, dirigente della società Atletico Ozieri 2015.

L’udienza preliminare ha però aperto nuovi, delicati fronti investigativi. Il giudice ha infatti rinviato gli atti alla Procura affinché si valutino le eventuali responsabilità penali del Comune di Ozieri, in quanto proprietario della struttura, e del nonno del bambino, per l’ipotesi di omessa custodia del minore.

Dagli accertamenti condotti dai Carabinieri e dallo Spresal sono emersi dettagli inquietanti sulla gestione del campo:

Convenzioni scadute: La convenzione dell’Atletico Ozieri era scaduta quattro giorni prima del dramma; l’unica attiva era con la sezione arbitri.

Mancanza di sicurezza: Gli ingressi alla struttura risultavano privi di lucchetti e costantemente aperti al pubblico.

Gestione delle attrezzature: Altre società avevano usato il campo poco prima, dichiarando di aver riposto le porte a terra per sicurezza, sollevando interrogativi su chi le abbia poi rimesse in posizione verticale rendendole instabili.

Il processo inizierà il 15 maggio davanti alla giudice Sara Pelicci. I familiari di Gioele si sono costituiti parte civile.

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