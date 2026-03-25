Meteo Sardegna, vento e pioggia tra domani e venerdì: miglioramento nel weekend

La primavera sarda subisce una brusca battuta d’arresto. Dopo una brevissima parentesi di sole, l’Isola si appresta a vivere un finale di marzo dai connotati prettamente invernali a causa di una saccatura artico-marittima in discesa sul Mediterraneo. Secondo le previsioni di 3B Meteo, Arpas e Aeronautica Militare, tra domani, giovedì 26, e venerdì 27 marzo la Sardegna sarà investita da un’ondata di freddo, piogge e vento forte.

La giornata di domani sarà caratterizzata da una spiccata instabilità:

Neve e Pioggia: Sono attesi rovesci e temporali diffusi. La quota neve scenderà in modo significativo, imbiancando le zone interne fino a quote alto-collinari e basso-montane (entroterra nuorese e Gennargentu).

Vento di Burrasca: Il vero protagonista sarà il Maestrale. Le correnti da Nord-Ovest soffieranno da moderate a forti, con raffiche di burrasca lungo le coste esposte e sui rilievi.

Mari Agitati: Il versante occidentale sarà sferzato da mareggiate, con bacini da agitati a molto agitati.

Venerdì permarrà una residua instabilità, mentre per il weekend è atteso un graduale miglioramento: da sabato 28 i venti caleranno d’intensità e da domenica 29 le temperature torneranno a salire, riportando un clima più mite su tutta la regione.

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